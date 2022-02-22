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22 февраля, 2022
 
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Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

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Кустурица принял предложение от минобороны РФ
Кустурица принял предложение от минобороны РФ
Фото: EPA

Сербский режиссер Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА). Об этом 21 февраля сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская, передало издание Eurasia Daily.

Марковская рассказала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лично встретился с Кустурицей.

По ее словам, глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу, а также отметил роль режиссера "в сохранении и развитии традиций русской культуры".

Кустурица, как отметила Марковская, сказал, что такое предложение – честь для него.

Режиссер заявил, что намерен перенести в свои спектакли сюжеты известных фильмов – в частности, "Летят журавли" и "Жизнь как чудо". 

Контекст:

Эмир Кустурица – обладатель "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, кавалер французского ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Сербской республики. Ниболее известные его фильмы – "Черная кошка, белый кот", "Время цыган", "Жизнь как чудо", "Завет", "По млечному пути".

Теги: Россия, искусство, театр, культура, фильм, режиссер, Эмир Кустурица
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