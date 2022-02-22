Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии

Марковская рассказала, что министр обороны РФ Сергей Шойгу лично встретился с Кустурицей.
По ее словам, глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу, а также отметил роль режиссера "в сохранении и развитии традиций русской культуры".
Кустурица, как отметила Марковская, сказал, что такое предложение – честь для него.
Режиссер заявил, что намерен перенести в свои спектакли сюжеты известных фильмов – в частности, "Летят журавли" и "Жизнь как чудо".
Эмир Кустурица – обладатель "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, кавалер французского ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Сербской республики. Ниболее известные его фильмы – "Черная кошка, белый кот", "Время цыган", "Жизнь как чудо", "Завет", "По млечному пути".