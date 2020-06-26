Серебренникову на три года запретили руководить театрами

Как пишет "Интерфакс", Серебренникову, а также двум другим фигурантам дела "Седьмой студии", экс-гендиректору Юрию Итину и бывшему генпродюсеру Алексею Малородскому, запрещено занимать должности, "связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры", сроком на три года (Малобродскому – на два).
Подробнее о деле "Седьмой студии" можно прочесть здесь.
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