Серебренникову на три года запретили руководить театрами

Как пишет "Интерфакс", Серебренникову, а также двум другим фигурантам дела "Седьмой студии", экс-гендиректору Юрию Итину и бывшему генпродюсеру Алексею Малородскому, запрещено занимать должности, "связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры", сроком на три года (Малобродскому – на два).

Подробнее о деле "Седьмой студии" можно прочесть здесь.