Прокурор попросил приговорить российского режиссера Серебренникова к реальному сроку

На заседании Мещанского районного суда Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил приговорить российского режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии, а также присудить ему штраф в размере 800 тыс. руб. (309 тыс. грн). Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении части бюджетных средств, выделенных министерством культуры РФ на финансирование его творческого проекта.

Дело, в котором фигурирует Серебренников, возбудили в 2017 году Фото: EPA

В России обвинение запросило реальные сроки в колонии для фигурантов дела театральной труппы "Седьмая студия", в том числе для режиссера Кирилла Серебренникова, сообщило агентство РБК.

На заседании Мещанского районного суда Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил приговорить Серебренникова к шести годам колонии, а также присудить ему штраф в размере 800 тыс. руб. (309 тыс. грн).

Для бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского обвинение запросило пять лет колонии и штраф в размере 300 тыс. руб. (116 тыс. грн), для бывшего гендиректора Юрия Итина и экс-начальника департамента господдержки министерства культуры Софьи Апфельбаум – по четыре года плюс штрафы в размере 200 тыс. руб. (77 тыс. грн).

Кроме того, обвинение попросило суд лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбывания наказания.

Резниченко призвал оставить под арестом имущество обвиняемых, в том числе квартиру Серебренникова в Берлине и автомобиль Toyota, пока они не погасят ущерб по гражданскому иску.

Рассмотрение дела "Седьмой студии" по существу началось в Мещанском суде Москвы в ноябре 2018 года. 22 июня 2020 года суд приступил к прениям сторон, сообщило "Эхо Москвы".

По данным российской прокуратуры, обвиняемые в 2011–2014 годах похитили часть бюджетных средств, выделенных министерством культуры РФ Серебренникову на финансирование его творческого проекта "Платформа". Фигуранты дела предоставляли в министерство подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, заявили в российской Генпрокуратуре. Изначально следствие считало, что фигуранты дела похитили 133 млн руб. (51 млн грн) и 216 млн руб., выделенных в форме госсубсидии, но во время прений прокурор Резниченко заявил, что сумма ущерба подлежит корректировке – теперь речь идет о 129 млн руб. (49,8 млн грн).

По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и присваивали деньги, а Апфельбаум, курируя работу студии со стороны минкультуры, подписывала отчетность без должной проверки.

Дело о хищениях в "Седьмой студии" было возбуждено в 2017 году. В нем фигурирует шесть человек. Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, она заключила сделку со следствием.

Серебренников с 23 августа 2017 года по 8 апреля 2019 года находился под домашним арестом, затем ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а в сентябре 2019 года отменили и ее.

Прекратить преследование режиссера и его коллег неоднократно призывали российские и зарубежные деятели культуры.