Нет разницы – посадят режиссера Серебренникова или нет. Перед нами все равно трагедия. Мы должны объединиться. Иначе нас перебьют поодиночке

Ожидание, посадят Кирилла Серебренникова или нет, – только такую драматургию одобряет Путин.

А разницы нет. Перед нами все равно трагедия. И спасет ли главного героя в конце бог из машины или наступит ожидаемая гибель – для нас неважно.

Потому что в настоящей трагедии всегда гибнет хор. А это – мы. Возмущенные, яростные, гневные – но пока бессильные.

Потому что приговор не первый и не последний. Потому что сотни и тысячи людей сидят. "Сеть" была и прошла, хотя вот новое дело, завтра будет еще одно. Мы привыкли.

Сегодняшний безумный суд должен сломать эту привычку. Процесс Кирилла Серебренникова стал возможен, потому что многие из тех, кто возмущается нынешним абсурдом, молчат в других случаях. Не знают о "Сети", проходят мимо московского дела и множества других – от "Артподготовки" до Юлии Цветковой.

Не бывает правосудия, которое сегодня работает честно, а завтра сажает невиновных. Мы все должны объединиться. Пора. Иначе нас так и перебьют поодиночке.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора