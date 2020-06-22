Обвинение запросило шесть лет тюрьмы для российского режиссера Серебренникова

Представители гособвинения в деле российского режиссера Кирилла Серебренникова считают вину подозреваемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа" доказанной и просят приговорить его к шести годам заключения.

Как пишет ТАСС, на заседании Мещанского суда Москвы 22 июня прокурор заявил, что "финансирование проекта "Платформа" превышало его реальные потребности, а остаток средств обналичивался".

По версии обвинения, часть этих денег выплачивалась "в виде вознаграждения Серебренникову и продюсерам "Седьмой студии" Юрию Итину и Алексею Малобродскому".

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