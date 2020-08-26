Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"

Норвежский режиссер Роар Утхауг снимет фильм "Тролль", производством которого займется американский стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Фильм вдохновлен скандинавской легендой и рассказывает об огромном тролле – мифическом существе, пробудившемся в горах. После тысячелетнего сна злое существо творит беды в селах и направляется в столицу – Осло.
Ухтауг сам является автором идеи для картины. По словам режиссера, идея этого фильма зрела у него более 20 лет.
Кто сыграет главные роли, пока неизвестно. Премьера запланирована на Netflix в 2022 году.
Наиболее известный фильм, снятый Утхаугом, это ремейк ленты "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" 2001 года – картина "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" 2018 года с Алисией Викандер.