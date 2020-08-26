Режиссер "Лары Крофт" Утхауг снимет фильм "Тролль"

Фильм "Тролль" норвежского режиссера Роара Утхауга должен выйти в 2022 году.

По словам Утхауга, идея фильма о мифическом существе тролле зрела у него более 20 лет Фото: Netflix Nordic / Twitter

Норвежский режиссер Роар Утхауг снимет фильм "Тролль", производством которого займется американский стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм вдохновлен скандинавской легендой и рассказывает об огромном тролле – мифическом существе, пробудившемся в горах. После тысячелетнего сна злое существо творит беды в селах и направляется в столицу – Осло.

Ухтауг сам является автором идеи для картины. По словам режиссера, идея этого фильма зрела у него более 20 лет.

Кто сыграет главные роли, пока неизвестно. Премьера запланирована на Netflix в 2022 году.

Наиболее известный фильм, снятый Утхаугом, это ремейк ленты "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" 2001 года – картина "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" 2018 года с Алисией Викандер.