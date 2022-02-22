"Донецк – это Украина, Луганск – это Украина". После признания Россией "ЛДНР" на Донбассе прошли проукраинские акции

Участники акции выступили против решения о признании группировок "ДНР" и "ЛНР" Россией Скриншот: Суспільне Донбас / Facebook

В частности, акция состоялась в Краматорске Донецкой области, сообщает "Суспільне Донбас". Люди вышли на протест с флагами Украины и кричали проукраинские лозунги.

"Пусть помнит кремлевское животное: Донецкая область – это Украина, Донецк – это Украина, Луганск – это Украина, Крым – это Украина, Севастополь – это Украина", – кричали участники акции.

Еще одна акция прошла в Мариуполе Донецкой области, сообщает телеканал "Дом". Там участники выразили протест против решения Путина о признании так называемых республик.

"Если президент России действительно одурел и пойдет на Украину, то он увидит, чего стоит Мариуполь, который уже раз дал ему по зубам", – говорит одна из участниц акции.