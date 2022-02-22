Россия вторгается в Украину. Запад должен отреагировать жестко, а не "пропорционально" – экс-посол США в РФ

"Запад должен сейчас отреагировать на захват Путиным новых украинских территорий. Мы не можем позволить могущественным странам менять границы по своему желанию. Действовать сейчас", – говорится в сообщении.
The West must react now to Putins seizure of more Ukrainian territory. We can’t allow powerful countries change borders at will. Act now!— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022
Он напомнил, что после гитлеровских аннексий и войн был создан Совет Безопасности ООН для разработки законов и норм против аннексий, против захвата великими державами территорий у меньших держав.
"Путин только что сделал это. Мир должен ответить сейчас. Прямо сейчас", – уверен Макфол.
After Hitler annexations and wars, We created the UN Security Council to create laws and norms against annexation, against great powers taking territory from smaller powers. Putin just did that. The world has to respond now. Right now.— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022
"Путин превратил Россию в государство-изгой, в государство-парию. Так трагично. Это не должно было быть так", – считает экс-посол.
Putin has transformed Russia into a rogue state, into a pariah state. So tragic. It didn’t have to be this way.— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022
По его мнению, признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" является вторжением в суверенное госудадство Украина. Макфол подчеркнул, что Запад должен отреагировать жестко на это решение, а не "пропорционально", и применить весь спектр санкций, которые они обещали.
Let's be clear, this act is an invasion of the sovereign country of Ukraine.— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022
The West has to react forcefully, not "proportionally," and implement the full range of sanctions they have been promising. https://t.co/cBVuYtqRVi
"Когда вы описываете российских солдат, вторгшихся в Украину прямо сейчас, как "миротворцев", даже когда вы используете кавычки, вы используете язык, который Путин хочет, чтобы вы использовали. Назовите это тем, чем оно является – вторжением", – добавил он.
When you describe Russian soldiers invading Ukraine right now as "peacekeepers", even when you use quotation marks, you are using language that Putin wants you to use. Call it what it is -- an invasion.— Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.