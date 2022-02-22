Россия вторгается в Украину. Запад должен отреагировать жестко, а не "пропорционально" – экс-посол США в РФ

"Запад должен сейчас отреагировать на захват Путиным новых украинских территорий. Мы не можем позволить могущественным странам менять границы по своему желанию. Действовать сейчас", – говорится в сообщении.

The West must react now to Putins seizure of more Ukrainian territory. We can’t allow powerful countries change borders at will. Act now! — Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022

Он напомнил, что после гитлеровских аннексий и войн был создан Совет Безопасности ООН для разработки законов и норм против аннексий, против захвата великими державами территорий у меньших держав.

"Путин только что сделал это. Мир должен ответить сейчас. Прямо сейчас", – уверен Макфол.

After Hitler annexations and wars, We created the UN Security Council to create laws and norms against annexation, against great powers taking territory from smaller powers. Putin just did that. The world has to respond now. Right now. — Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022

"Путин превратил Россию в государство-изгой, в государство-парию. Так трагично. Это не должно было быть так", – считает экс-посол.

Putin has transformed Russia into a rogue state, into a pariah state. So tragic. It didn’t have to be this way. — Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022

По его мнению, признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" является вторжением в суверенное госудадство Украина. Макфол подчеркнул, что Запад должен отреагировать жестко на это решение, а не "пропорционально", и применить весь спектр санкций, которые они обещали.

Let's be clear, this act is an invasion of the sovereign country of Ukraine.



The West has to react forcefully, not "proportionally," and implement the full range of sanctions they have been promising. https://t.co/cBVuYtqRVi — Michael McFaul (@McFaul) February 21, 2022

"Когда вы описываете российских солдат, вторгшихся в Украину прямо сейчас, как "миротворцев", даже когда вы используете кавычки, вы используете язык, который Путин хочет, чтобы вы использовали. Назовите это тем, чем оно является – вторжением", – добавил он.