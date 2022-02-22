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РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины – Зеленский

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Зеленский: Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности
Зеленский: Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности
Фото: EPA

Признание президентом России Владимиром Путиным независимости временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", создает основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины. Об этом 22 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это новый акт агрессии против Украины, который нуждается в немедленной решительной реакции со стороны международных партнеров. Считаем, что этим решением РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все возможные двух- и многосторонние обязательства, резолюцию Совбеза ООН по Украине от 17 февраля 2015 года", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что российская эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но и для Европы и мира в целом.

"Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина. Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока – 2", – сказал президент.

Он добавил, что сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров в вопросе обороноспособности и экономической независимости.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, ДНР, Владимир Зеленский, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО
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