РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины – Зеленский

"Это новый акт агрессии против Украины, который нуждается в немедленной решительной реакции со стороны международных партнеров. Считаем, что этим решением РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все возможные двух- и многосторонние обязательства, резолюцию Совбеза ООН по Украине от 17 февраля 2015 года", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что российская эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но и для Европы и мира в целом.

"Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина. Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока – 2", – сказал президент.

Он добавил, что сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров в вопросе обороноспособности и экономической независимости.