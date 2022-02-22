В Госдуме РФ заговорили о границах "ЛДНР", признанных Путиным

"ЛНР" и "ДНР" считают свои границы сами, мы свои границы России считаем сами, отметил депутат Госдумы РФ Калашников Фото: depositphotos.com

Такое мнение 22 февраля в беседе с журналистами выразил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников, пишет ТАСС.

Накануне 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками".

По мнению Калашникова, под независимостью "имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР".

Депутат-коммунист отметил, что "сейчас "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже".

В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение не регулирует вопросы границ.

"ЛНР", "ДНР" считают свои границы сами, мы свои границы России считаем сами. Кто-то там что-то сказал не то, но я специально оговорился, что соглашение – это не тот предмет, который определяет в каких границах мы заключаем", – сказал депутат Госдумы.

По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает "независимость" так называемых "ЛДНР" в "тех границах, что сейчас".

"Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", – сказала депутат от "Единой России".

Представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах".

В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что ратификационных процедур в Совфеде РФ не начали, однако в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе "фигурируют конкретные территории".