В Госдуме РФ заговорили о границах "ЛДНР", признанных Путиным

Такое мнение 22 февраля в беседе с журналистами выразил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников, пишет ТАСС.
Накануне 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Путин также попросил Федеральное собрание РФ ратифицировать "договоры о дружбе и взаимопомощи" с обеими "республиками".
По мнению Калашникова, под независимостью "имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР".
Депутат-коммунист отметил, что "сейчас "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже".
В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение не регулирует вопросы границ.
"ЛНР", "ДНР" считают свои границы сами, мы свои границы России считаем сами. Кто-то там что-то сказал не то, но я специально оговорился, что соглашение – это не тот предмет, который определяет в каких границах мы заключаем", – сказал депутат Госдумы.
По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает "независимость" так называемых "ЛДНР" в "тех границах, что сейчас".
"Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", – сказала депутат от "Единой России".
Представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах".
В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что ратификационных процедур в Совфеде РФ не начали, однако в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе "фигурируют конкретные территории".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил мнение, что нужно признать "независимость" "ЛДНР" в их "исторических границах", начиная "от Мариуполя".
Указы Путина о признании "независимости" оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.