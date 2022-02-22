Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2"

Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен сейчас, в нынешних кризисных условиях. Поэтому процесс утверждения остановлен. Канцлер добавил, что без сертификации "Северный поток – 2" не сможет начать работу.
Он также сказал журналистам, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Решение о приостановке сертификации газопровода было принято после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".