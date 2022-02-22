Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2"

Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен сейчас, в нынешних кризисных условиях Фото: EPA

Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен сейчас, в нынешних кризисных условиях. Поэтому процесс утверждения остановлен. Канцлер добавил, что без сертификации "Северный поток – 2" не сможет начать работу.

Он также сказал журналистам, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.