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ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил об успешном блокировании Украиной газопровода "Северный поток – 2"

Шмыгаль назвал газопровод "угрозой для всей Европы"
Шмыгаль назвал газопровод "угрозой для всей Европы"
Фото: kmu.gov.ua

Украина блокирует газопровод "Северный поток – 2", заявил премьер-министр Украины Дени Шмыгаль на канале "1+1" в ходе телемарафона по случаю Дня единения, сообщил ТСН.

"Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока – 2" и будем продолжать это делать, потому что это угроза не только для нашего государства, это угроза и для всей Европы", – сказал глава правительства.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства.

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании ОГТСУ допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что "Северный поток – 2" не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация "Северного потока – 2" возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

26 января 2022 года оператор "Северного потока – 2" учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для участка трубопровода в ФРГ, как того требовал немецкий регулятор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что "Северный поток – 2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину. Президент США Джо Байден пообещал положить конец "Северному потоку – 2" в случае вторжения России в Украину.

Теги: газ, газопровод, Северный поток – 2, премьер-министр, российский газ, Денис Шмыгаль
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