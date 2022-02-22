Евросоюз подготовил санкции против 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание "ЛДНР" – СМИ

По информации агентства, ЕС "близок к согласованию" санкций. В случае принятия пакета, политиков и чиновников внесут в "черные списки", будет введен запрет на торговлю российскими государственными облигациями, также санкции будут нацелены на импорт и экспорт товаров из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, пишет СМИ.

По данным Der Spiegel, ограничения будут введены против 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание "ЛДНР". Если это произойдет, все, кто попадет в санкционный список, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены.

Как пишет "Интерфакс-Украина", канцлер Германии Олаф Шольц сказал сегодня журналистам, что санкции ЕС будут приняты в течение дня.

"В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение", – заявил Шольц.