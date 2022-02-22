"Мы не можем стоять в стороне". После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"

Обращение появилась сразу поле того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

"Наше фан-сообщество запускает собственный хештег. Напомним, что конкурс "Евровидение" был создан с целью объединения всех стран Европы. Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже восемь лет угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо, – говорится в публикации. – Оставляйте #EurovisionWithoutRussia под сообщениями в социальных сетях официальных страниц "Евровидения". Мы не можем стоять в стороне".

"Очень умно. Браво", – отреагировали в комментариях на призыв украинских фанов администраторы российской фан-страницы "Евровидения".

На данный момент с этим хештегом в Instagram размещено 23 публикации, в Facebook – три, а в Twitter – 110.