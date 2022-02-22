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22 февраля, 2022
 
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"Мы не можем стоять в стороне". После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Евровидение 2022" состоится в мае в Италии
"Евровидение 2022" состоится в мае в Италии
Фото: ЕРА

Администраторы украинского фан-аккаунта международного песенного конкурса "Евровидение" eurovision.ua в ночь с 21-го на 22 февраля запустили в Instagram хештег EurovisionWithoutRussia – "Евровидение" без России". Об этом говорится в публикации на странице сообщества.

Обращение появилась сразу поле того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

"Наше фан-сообщество запускает собственный хештег. Напомним, что конкурс "Евровидение" был создан с целью объединения всех стран Европы. Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже восемь лет угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо, – говорится в публикации. – Оставляйте #EurovisionWithoutRussia под сообщениями в социальных сетях официальных страниц "Евровидения". Мы не можем стоять в стороне".

"Очень умно. Браво", – отреагировали в комментариях на призыв украинских фанов администраторы российской фан-страницы "Евровидения".

На данный момент с этим хештегом в Instagram размещено 23 публикации, в Facebook – три, а в Twitter – 110.

Контекст:

Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны.

Украину на конкурсе представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу. 

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Евровидение, Украина, Италия, скандал, российская агрессия, Турин, Евровидение 2022
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