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22 февраля, 2022
 
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"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине

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Финал украинского нацотбора состоялся 12 февраля
Финал украинского нацотбора состоялся 12 февраля
Фото: Евробачення / Facebook

Украинская группа Kalush Orchestra, которая заняла второе место по итогам нацтбора, будет представлять Украину на "Евровидении 2022". Об этом музыканты сообщили 22 февраля в Instagram.

"Kalush Orchestra едет в Турин на "Евровидение 2022" представлять Украину. Наконец-то это произошло, мы вместе с Общественным решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху! Это большая честь – представлять наше государство! Обещаем, не подведем", – написали артисты.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". 

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

Перед этим, 16 февраля, пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Kalush Orchestra Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что фронтмен этой группы Олег Псюк в прошлом употреблял наркотики.

18 февраля стало известно, что наблюдательный совет Общественного уволил по соглашению сторон члена правления, главу оргкомитета нацотбора Ярослва Лодыгина.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Алина Паш, нацотбор, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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