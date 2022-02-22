Признание "ЛДНР" подтверждает выход России из Минских соглашений – президенты Эстонии и Украины

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Эстонии, Владимира Зеленского и Алара Кариса, опубликованном 22 февраля на сайте главы Украинского государства.

Отмечается, что признание РФ так называемых "ЛДНР" является "явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины и серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого Украина и ее партнеры активно работают".

"Стороны решительно осуждают начавшуюся в 2014 году вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также агрессивную риторику, ультиматумы и угрозы применения силы со стороны Российской Федерации. Стороны решительно отвергают провокации и попытки Российской Федерации обострить и без того напряженную ситуацию в безопасности", – сказано в заявлении.

Подчеркивается, что Украина и Эстония "призывают РФ избрать путь дипломатии, принять срочные меры для деэскалации и прекращения дестабилизации ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нее", в частности – вывести свои войска с ОРДЛО и от границ Украины.

"Стороны подтверждают свою приверженность мирному и дипломатическому решению кризиса. Они будут продолжать работу в направлении объединенной и мирной Европы, неотъемлемой частью которой является Украина. Они подтверждают фундаментальное право каждой нации свободно выбирать свои меры безопасности и исключают любые попытки создать линии разграничения в Европе", – указывается в заявлении.

Карис прибыл с рабочим визитом в Киев 22 февраля. По итогам встречи с президентом Эстонии Зеленский на брифинге заявил, что РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины.

Глава Украинского государства отметил, что рассмотрит предложение МИД о прекращении дипотношений с РФ. По словам Зеленского, пока не начнется масштабная эскалация России против Украины, военное положение в стране вводить не будут.