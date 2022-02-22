Признание "ЛДНР" подтверждает выход России из Минских соглашений – президенты Эстонии и Украины

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Эстонии, Владимира Зеленского и Алара Кариса, опубликованном 22 февраля на сайте главы Украинского государства.
Отмечается, что признание РФ так называемых "ЛДНР" является "явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины и серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого Украина и ее партнеры активно работают".
"Стороны решительно осуждают начавшуюся в 2014 году вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также агрессивную риторику, ультиматумы и угрозы применения силы со стороны Российской Федерации. Стороны решительно отвергают провокации и попытки Российской Федерации обострить и без того напряженную ситуацию в безопасности", – сказано в заявлении.
Подчеркивается, что Украина и Эстония "призывают РФ избрать путь дипломатии, принять срочные меры для деэскалации и прекращения дестабилизации ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нее", в частности – вывести свои войска с ОРДЛО и от границ Украины.
"Стороны подтверждают свою приверженность мирному и дипломатическому решению кризиса. Они будут продолжать работу в направлении объединенной и мирной Европы, неотъемлемой частью которой является Украина. Они подтверждают фундаментальное право каждой нации свободно выбирать свои меры безопасности и исключают любые попытки создать линии разграничения в Европе", – указывается в заявлении.
Карис прибыл с рабочим визитом в Киев 22 февраля. По итогам встречи с президентом Эстонии Зеленский на брифинге заявил, что РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины.
Глава Украинского государства отметил, что рассмотрит предложение МИД о прекращении дипотношений с РФ. По словам Зеленского, пока не начнется масштабная эскалация России против Украины, военное положение в стране вводить не будут.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.
Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.
Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.