ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Признание "ЛДНР" подтверждает выход России из Минских соглашений – президенты Эстонии и Украины

Признание РФ "ЛДНР" является "явным нарушением" международного права и территориальной целостности Украины, заявили Карис и Зеленский
Признание РФ "ЛДНР" является "явным нарушением" международного права и территориальной целостности Украины, заявили Карис и Зеленский
Фото: president.gov.ua

Признание Россией временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР" – подтверждает ее "сознательный односторонний выход из Минских договоренностей" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Эстонии, Владимира Зеленского и Алара Кариса, опубликованном 22 февраля на сайте главы Украинского государства.

Отмечается, что признание РФ так называемых "ЛДНР" является "явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины и серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого Украина и ее партнеры активно работают".

"Стороны решительно осуждают начавшуюся в 2014 году вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также агрессивную риторику, ультиматумы и угрозы применения силы со стороны Российской Федерации. Стороны решительно отвергают провокации и попытки Российской Федерации обострить и без того напряженную ситуацию в безопасности", – сказано в заявлении.

Подчеркивается, что Украина и Эстония "призывают РФ избрать путь дипломатии, принять срочные меры для деэскалации и прекращения дестабилизации ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нее", в частности – вывести свои войска с ОРДЛО и от границ Украины.

"Стороны подтверждают свою приверженность мирному и дипломатическому решению кризиса. Они будут продолжать работу в направлении объединенной и мирной Европы, неотъемлемой частью которой является Украина. Они подтверждают фундаментальное право каждой нации свободно выбирать свои меры безопасности и исключают любые попытки создать линии разграничения в Европе", – указывается в заявлении.

Карис прибыл с рабочим визитом в Киев 22 февраля. По итогам встречи с президентом Эстонии Зеленский на брифинге заявил, что РФ создает юридические основания для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины.

Глава Украинского государства отметил, что рассмотрит предложение МИД о прекращении дипотношений с РФ. По словам Зеленского, пока не начнется масштабная эскалация России против Украины, военное положение в стране вводить не будут.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.

Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.

Теги: Россия, Украина, Эстония, оккупация, агрессия, боевики, независимость, Минские соглашения, ДНР, Владимир Зеленский, документы, конфликт, ЛНР, суверенитет, ОРДЛО, визит, признание, ЛДНР, нарушение, Алар Карис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (163219)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (139669)
3
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (38042)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (37835)
5
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (32230)
6
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (30915)
7
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (23092)
8
Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо (20850)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS