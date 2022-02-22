Госдума РФ ратифицировала договоры с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи

Решение о ратификации соглашения РФ с "ЛДНР" было принято единогласно Фото: duma.gov.ru

Решение было принято единогласно.

Утром 22 февраля ратификацию договоров РФ с самопровозглашенными "республиками" поддержали на совместном заседании профильные комитеты Госдумы – комитет по международным делам и комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В частности, договоры, заключенные с "ЛНР" и "ДНР" сроком на 10 лет (с возможностью продления), допускают размещение на временно оккупированной территории Украины российских военных баз.

Ожидается, что соглашения о дружбе с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" на заседании 22 февраля также рассмотрит верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации.