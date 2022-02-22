Кулеба о введении санкций против России: Время настало

Кулеба: Сейчас главное – это когда и какие санкции против РФ будут применены Фото: EPA

"Мы сейчас сосредоточены на ключевом, на том, чтобы были приняты решения, необходимые для сдерживания России. Я сегодня провел несколько телефонных разговоров: с госсекретарем США, с министрами иностранных дел Канады, Великобритании, руководителем внешней политики ЕС. Ключевая тема была санкции, здесь нечего скрывать, – рассказал Кулеба. – Сейчас главное – это когда и какие санкции против РФ будут применены. Наша позиция очень четкая: надо применять санкции против России. Время настало".

Глава МИД отметил, что Украина "созывает все возможные международные форматы, международные заседания, настаивает на проведении саммитов, применении всех международных механизмов, доступных для сдерживания России".

"Мы все прекрасно понимаем, что происходит и как Россия нас провоцирует. Мы сейчас должны проявить мудрость, выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного противостояния. Президент Украины тоже провел чрезвычайно насыщенный день, имел телефонные разговоры с рядом лидеров, провел заседание СНБО. Во вторник эта работа продолжится, и все мы будем заниматься защитой национальных интересов Украины. Это задача номер один. Но есть еще стратегическая задача номер два – это поиск выгодного решения, выгодного Украине в сложившейся ситуации", – подчеркнул Кулеба.