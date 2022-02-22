Великобритания рассмотрит вопрос о дополнительной военной помощи Украине – Джонсон

Джонсон (справа) сказал Зеленскому (слева), что, по его мнению, вторжение РФ в Украину "в ближайшие часы и дни вполне возможно" Фото: president.gov.ua

Отмечается, что Джонсон заявил о "серьезной озабоченности" последними событиями в регионе, и сказал Зеленскому, что, по его мнению, "вторжение [РФ в Украину] в ближайшие часы и дни вполне возможно".

"Премьер-министр решительно осудил сегодняшнее решение Кремля признать Луганск и Донецк независимыми государствами и заявил, что этот шаг сделал Минские соглашения [по урегулированию конфликта на Донбассе] и процесс неосуществимыми. Он добавил, что Великобритания уже взаимодействует с партнерами по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Джонсон также сказал Зеленскому, что Великобритания "уже разработала санкции против тех, кто причастен к нарушению территориальной целостности Украины", эти меры вступят в силу 22 февраля.

"Лидеры согласились с тем, что Западу необходимо поддержать Украину в случае вторжения, но он должен продолжать искать дипломатическое решение до последней секунды, – подчеркивается в сообщении. – Премьер-министр [Джонсон] заявил, что независимо от действий президента [РФ Владимира] Путина Великобритания будет твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Джонсон 1 февраля во время визита в Киев заявил, что Великобритания и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".