Великобритания рассмотрит вопрос о дополнительной военной помощи Украине – Джонсон

Отмечается, что Джонсон заявил о "серьезной озабоченности" последними событиями в регионе, и сказал Зеленскому, что, по его мнению, "вторжение [РФ в Украину] в ближайшие часы и дни вполне возможно".
"Премьер-министр решительно осудил сегодняшнее решение Кремля признать Луганск и Донецк независимыми государствами и заявил, что этот шаг сделал Минские соглашения [по урегулированию конфликта на Донбассе] и процесс неосуществимыми. Он добавил, что Великобритания уже взаимодействует с партнерами по этому вопросу", – говорится в сообщении.
Джонсон также сказал Зеленскому, что Великобритания "уже разработала санкции против тех, кто причастен к нарушению территориальной целостности Украины", эти меры вступят в силу 22 февраля.
"Лидеры согласились с тем, что Западу необходимо поддержать Украину в случае вторжения, но он должен продолжать искать дипломатическое решение до последней секунды, – подчеркивается в сообщении. – Премьер-министр [Джонсон] заявил, что независимо от действий президента [РФ Владимира] Путина Великобритания будет твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной и сообщений о возможном вторжении РФ ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.
Джонсон 1 февраля во время визита в Киев заявил, что Великобритания и союзники готовят пакет санкций, которые будут активированы "в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию".
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.