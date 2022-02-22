Зеленский вечером встретится с силовиками и главами парламентских фракций и групп

Факт встречи с Зеленским, закрывая пленарное заседание Верховной Рады 22 февраля, подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Он отметил, что в ней примут участие "представители силовых ведомств".
"Мы благодарим спикера парламента, который сегодня по просьбе руководителей парламентских фракций и групп обратился к президенту, и сегодня в 19.00 он встречается с руководителями парламентских фракций и групп", – сказал во время заседания Рады сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Тарас Батенко.
Встреча пройдет в Офисе президента Украины (ОПУ), уточнила в кулуарах Рады нардеп от "Голоса" Кира Рудик, ее цитирует "Интерфакс-Украина".
"Будем обсуждать ситуацию, которая сложилась в связи с признанием Россией так называемых "ЛДНР" и что Украина должна делать при этом. Мы будем призывать главу государства ввести военное положение и призывать международное сообщество вводить жесткие санкции против РФ", – подчеркнула Рудик.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.
Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.
Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.
Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.