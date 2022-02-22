Зеленский вечером встретится с силовиками и главами парламентских фракций и групп

Встреча Зеленского с силовиками и главами парламентских фракций и групп пройдет в ОПУ Фото: president.gov.ua

Факт встречи с Зеленским, закрывая пленарное заседание Верховной Рады 22 февраля, подтвердил спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Он отметил, что в ней примут участие "представители силовых ведомств".

"Мы благодарим спикера парламента, который сегодня по просьбе руководителей парламентских фракций и групп обратился к президенту, и сегодня в 19.00 он встречается с руководителями парламентских фракций и групп", – сказал во время заседания Рады сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Тарас Батенко.

Встреча пройдет в Офисе президента Украины (ОПУ), уточнила в кулуарах Рады нардеп от "Голоса" Кира Рудик, ее цитирует "Интерфакс-Украина".

"Будем обсуждать ситуацию, которая сложилась в связи с признанием Россией так называемых "ЛДНР" и что Украина должна делать при этом. Мы будем призывать главу государства ввести военное положение и призывать международное сообщество вводить жесткие санкции против РФ", – подчеркнула Рудик.