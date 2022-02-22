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МИД Украины отозвал временного поверенного из России

В МИД Украины сообщили об отзыве Покотило из Москвы из-за признания Путиным "ЛДНР"
В МИД Украины сообщили об отзыве Покотило из Москвы из-за признания Путиным "ЛДНР"
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины отозвало из Москвы временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотило для проведения консультаций.

Об этом 22 февраля сообщил пресс-центр МИД Украины.  

"В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 22 февраля, что ему пришел запрос от МИД, чтобы он рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений между Украиной и РФ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. 

Позже в тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.  

Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Москва, боевики, независимость, ДНР, дипломатические отношения, дипломаты, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР
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