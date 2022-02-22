Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период

По словам президента, необходимости во всеобщей мобилизации на сегодня нет.
"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Я как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины издал указ о призове резервистов в особый период. Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. Должны повысить готовность украинских войск ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал глава государства.
Он сообщил, что в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.
Текста указа на сайте главы государства пока нет.
Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял министр обороны Алексей Резников на брифинге 24 января.