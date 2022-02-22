Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период

Зеленский: Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования Фото: EPA

По словам президента, необходимости во всеобщей мобилизации на сегодня нет.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Я как верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины издал указ о призове резервистов в особый период. Подчеркиваю: речь идет исключительно о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. Должны повысить готовность украинских войск ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал глава государства.

Он сообщил, что в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

Текста указа на сайте главы государства пока нет.