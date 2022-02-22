Венгрия перемещает войска к границе Украины – министр обороны

Министр сообщил, что на заседании кабинета национальной безопасности Венгрии министерству обороны страны премьер-министром Виктором Орбаном была поставлена задача не допустить проникновения вооруженных группировок в Венгрию и проведения военных маневров в стране.

Бенко считает, что в случае обострения ситуации в Украине боевые действия будут вестись не только в восточной части страны, но и в направлении Киева и Закарпатья. Поэтому венгерская армия должна быть готовой к прибытию беженцев на границу, а также к выполнению гуманитарных задач.

"Задача венгерских вооруженных сил двоякая: одна – обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, другая – закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооруженная группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащенных вооруженных сил. Другими словами, границу нужно укреплять", – заявил он.