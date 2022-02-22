Зеленский: Мы запускаем программу экономического патриотизма

Зеленский: Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины Фото: EPA

"Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования нашей мощной армии. Патриот – тот, кто бьется с врагом за свою землю и тот, кто владается в нее деньгами и создает на ней рабочие места. Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства, целевые программы поддержки отдельных отраслей, сокращение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимул для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему, снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на заправках", – заявил он.

По словам Зеленского, цель Украины - обрести экономическую независимость, "особенно в энергетике".