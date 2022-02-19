"Сильная экономика". Шмыгаль анонсировал увеличение финансирования украинской армии

"Сильная экономика и стабильная финансовая система – это то, что позволяет направлять больше средств на армию и защиту от агрессора. В этом году на сектор безопасности и обороны заложены рекордные 324 млрд грн. Уже в марте правительство планирует выделить дополнительные средства, чтобы повысить выплаты украинским военным на 30%", – написал он.

Глава правительства также отметил, что "на счетах правительства есть необходимые средства, чтобы финансировать и социальные расходы, и мероприятия по обороне страны, и поддержку экономического развития".