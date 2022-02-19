"Сильная экономика". Шмыгаль анонсировал увеличение финансирования украинской армии

"Сильная экономика и стабильная финансовая система – это то, что позволяет направлять больше средств на армию и защиту от агрессора. В этом году на сектор безопасности и обороны заложены рекордные 324 млрд грн. Уже в марте правительство планирует выделить дополнительные средства, чтобы повысить выплаты украинским военным на 30%", – написал он.
Глава правительства также отметил, что "на счетах правительства есть необходимые средства, чтобы финансировать и социальные расходы, и мероприятия по обороне страны, и поддержку экономического развития".
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экс-нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук говорила в конце сентября 2021 года, что военные-контрактники вне зоны ООС получают минимум 10 тыс. грн за месяц, на второй – третьей линии обороны – 22 тыс., на первой линии – более 32 тыс. грн.
В Министерстве обороны Украины отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 8 декабря 2021 года, что более 70% бюджета украинской армии уходит на обеспечение военнослужащих едой и их содержание.