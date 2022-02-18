Разумков: Мы на дороги потратили в пять раз больше, чем на армию

По его словам, одна из основных внутренних угроз для Украины связана с экономической безопасностью страны.

"Мы все с вами хотим видеть сильную, обороноспособную украинскую армию. Обеспеченную, с хорошими зарплатами, с хорошей амуницией, готовую отразить любой удар. Для этого нужно иметь ресурсы. Я не хочу критиковать дороги, но за прошлый год мы потратили на них в пять раз больше, чем на армию. Так не может быть в стране, где восьмой год идет война. Дороги важны, но армия сегодня важнее. Всегда нужно расставлять приоритеты. Всегда у тебя должно быть понимание, что сегодня важнее, чем твой пиар", – подчеркнул Разумков.

ВИДЕО

Контекст:

В Украине 2 марта 2020 года стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета за ремонт дорог 116 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.