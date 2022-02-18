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Разумков: Мы на дороги потратили в пять раз больше, чем на армию

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Разумков: Всегда у тебя должно быть понимание, что сегодня важнее, чем твой пиар
Разумков: Всегда у тебя должно быть понимание, что сегодня важнее, чем твой пиар
Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

В Украине в прошлом году на строительство дорог потратили в пять раз больше средств, чем на Вооруженные силы. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" заявил глава межфракционного объединения "Разумная политика", бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков.

По его словам, одна из основных внутренних угроз для Украины связана с экономической безопасностью страны.

"Мы все с вами хотим видеть сильную, обороноспособную украинскую армию. Обеспеченную, с хорошими зарплатами, с хорошей амуницией, готовую отразить любой удар. Для этого нужно иметь ресурсы. Я не хочу критиковать дороги, но за прошлый год мы потратили на них в пять раз больше, чем на армию. Так не может быть в стране, где восьмой год идет война. Дороги важны, но армия сегодня важнее. Всегда нужно расставлять приоритеты. Всегда у тебя должно быть понимание, что сегодня важнее, чем твой пиар", – подчеркнул Разумков.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В Украине 2 марта 2020 года стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета за ремонт дорог 116 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

Теги: Украина, война, бюджет, дороги, Дмитрий Разумков, Большое строительство, ремонт дорог, ток-шоу "ГОРДОН"
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