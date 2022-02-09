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В 2022 году в Одесской области в рамках "Большого строительства" планируют восстановить более 40 км трассы М-14 и 19 участков дороги Киев – Одесса

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В общей сложности в Украине в прошлом году по президентской программе "Большое строительство" было построено и отремонтировано 5098 км дорог государственного значения и 2190 км местного
В общей сложности в Украине в прошлом году по президентской программе "Большое строительство" было построено и отремонтировано 5098 км дорог государственного значения и 2190 км – местного
Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області / Facebook

В 2022 году в Одесской области планируют построить и отремонтировать 240 км дорог государственного значения. Одними из главных объектов, на которых в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" будут проходить дорожно-ремонтные работы, станут трассы М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск и М-05 Киев – Одесса. Об этом сообщили в Facebook Службы автомобильных дорог в Одесской области.

В частности, на дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск планируют провести строительство, реконструкцию и капитальный ремонт участка протяженностью 43,1 км с одновременным строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с дорогой М-28 Одесса – Южный – М-14.

"Начало реализации проекта – капитальный ремонт 19 участков автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса с учетом транспортных развязок, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития", – рассказал глава областного автодора Дмитрий Рыбалка.

Кроме того, в этом году должно быть завершено строительство новой дороги к Одесскому морскому торговому порту протяженностью 5,3 км. Запланирована также установка восьми комплексов "взвешивание-в-движении".

В прошлом году в области было построено и восстановлено 186 км государственных дорог и 70 км – местного значения, сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/odessavtodor/videos/1445587489172246/

Контекст:

В общей сложности в Украине в прошлом году по президентской программе "Большое строительство" было построено и отремонтировано 5098 км дорог государственного значения и 2190 км – местного. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в своем Facebook.

Теги: Одесская область, ремонт, дороги, Большое строительство, ремонт дорог
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