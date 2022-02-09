В 2022 году в Одесской области в рамках "Большого строительства" планируют восстановить более 40 км трассы М-14 и 19 участков дороги Киев – Одесса

В общей сложности в Украине в прошлом году по президентской программе "Большое строительство" было построено и отремонтировано 5098 км дорог государственного значения и 2190 км – местного Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області / Facebook

В частности, на дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск планируют провести строительство, реконструкцию и капитальный ремонт участка протяженностью 43,1 км с одновременным строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с дорогой М-28 Одесса – Южный – М-14.

"Начало реализации проекта – капитальный ремонт 19 участков автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса с учетом транспортных развязок, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития", – рассказал глава областного автодора Дмитрий Рыбалка.

Кроме того, в этом году должно быть завершено строительство новой дороги к Одесскому морскому торговому порту протяженностью 5,3 км. Запланирована также установка восьми комплексов "взвешивание-в-движении".

В прошлом году в области было построено и восстановлено 186 км государственных дорог и 70 км – местного значения, сообщили в ведомстве.