В Ровенской области по программе Зеленского впервые за 10 лет полностью отремонтируют трассу Киев – Чоп – ОГА

Ремонт дороги по всей протяженности на территории области, от Житомирской до Львовской области, будет проводиться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", отметили в облгосадминистрации. Этот проект, по оценке председателя ОГА Виталия Коваля, станет самым масштабным для области за 10 лет.

"К нам неоднократно поступали обращения по поводу ямочности на этом участке. И благодаря программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" уже весной начнем работы на М-06. Тендер на ремонт объявлен", – рассказал Коваль.

Планируется полностью заменить слой из щебеночно-мастикового асфальтобетона по всей протяженности трассы в пределах области. Дорога была построена в 2011 году, гарантийный срок ее эксплуатации уже истек, отметили в ОГА.