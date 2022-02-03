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В Ровенской области по программе Зеленского впервые за 10 лет полностью отремонтируют трассу Киев – Чоп – ОГА

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Тендер на ремонт уже объявлен
Тендер на ремонт уже объявлен
Фото: rv.gov.ua

Весной в Ровенской области начнется ремонт 174 км трассы М-06 Киев – Чоп, сообщает Ровенская облгосадминистрация.

Ремонт дороги по всей протяженности на территории области, от Житомирской до Львовской области, будет проводиться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", отметили в облгосадминистрации. Этот проект, по оценке председателя ОГА Виталия Коваля, станет самым масштабным для области за 10 лет.

"К нам неоднократно поступали обращения по поводу ямочности на этом участке. И благодаря программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" уже весной начнем работы на М-06. Тендер на ремонт объявлен", – рассказал Коваль.

Планируется полностью заменить слой из щебеночно-мастикового асфальтобетона по всей протяженности трассы в пределах области. Дорога была построена в 2011 году, гарантийный срок ее эксплуатации уже истек, отметили в ОГА.

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Зеленского "Большое строительство" Кирилл Тимошенко анонсировал планы обновить к 2024 году в Украине 24 тысячи километров дорог.

Теги: Киев, Ровенская область, строительство, Чоп, облгосадминистрация, Большое строительство, ремонт дорог
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