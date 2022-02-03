В рамках "Большого строительства" в Харьковской области восстановили 14 приемных отделений медучреждений площадью 11 тыс. м²

В отделениях создали все условия для комфортного пребывания пациентов и предоставления качественных медицинских услуг, сообщил глава облгосадминистрации Фото: kharkivoda.gov.ua

"В отделениях создали все условия для комфортного пребывания пациентов и предоставления качественных медицинских услуг: обустроили новые входные группы, заменили коммуникации, помещения сделали энергосберегающими и удобными для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями инклюзии", – сообщил глава области.

Он отметил, что модернизация была проведена в приемном отделении Купянского и Лозовского медицинских объединений. Работы по реконструкции выполнили в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова и в ряде других больниц. За государственные средства врачам также предоставили пять аппаратов УЗИ, 11 компьютерных томографов и пять рентген-аппаратов.