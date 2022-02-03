В рамках "Большого строительства" в Харьковской области восстановили 14 приемных отделений медучреждений площадью 11 тыс. м²

"В отделениях создали все условия для комфортного пребывания пациентов и предоставления качественных медицинских услуг: обустроили новые входные группы, заменили коммуникации, помещения сделали энергосберегающими и удобными для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями инклюзии", – сообщил глава области.
Он отметил, что модернизация была проведена в приемном отделении Купянского и Лозовского медицинских объединений. Работы по реконструкции выполнили в городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи имени профессора Мещанинова и в ряде других больниц. За государственные средства врачам также предоставили пять аппаратов УЗИ, 11 компьютерных томографов и пять рентген-аппаратов.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
В ноябре 2021 года координатор программы "Большое строительство" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году стартует обновление 48 областных больниц Украины.