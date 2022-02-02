Кубраков о новом набсовете "Укрзалізниці": В приоритете – трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках "Большого строительства"

Александр Кубраков: За последние полгода министерство и правительство заложили хорошую основу для развития "Укрзалізниці" Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Начало работы нового наблюдательного совета "Укрзалізниці" – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы правления и наблюдательного совета. За последние полгода министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ – были повышены грузовые тарифы, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов", – перечислил Кубраков.

Он добавил, что приоритет президента, правительства и министерства – трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" и эффективные грузовые перевозки.

"Уверен, что экспертиза каждого члена наблюдательного совета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", – подытожил министр.