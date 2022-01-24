Романенко: Deutsche Bahn может передать России данные об "Укрзалізниці"

"У них есть техническая документация. В качестве консультантов они используют русских или белорусов. Эти консультанты получают доступ ко всей информации "Укрзалізниці": графики движения поездов, ремонтов, закупки топлива, подвижного состава и так далее", – отметил он.

Романенко считает, что в условиях, когда Россия угрожает напасть на Украину, а железные дороги являются ключевым инструментом перевозки военной техники и личного состава в России и в Украине, реализация подобного плана выглядит национальным предательством.

"Тем более с учетом позиции, которую Германия [заняла] относительно России и Украины. Правоохранительные органы, СБУ и Офис президента должны обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию", – заключил журналист.