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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Романенко: Deutsche Bahn может передать России данные об "Укрзалізниці"

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Железные дороги ключевой инструмент перевозки военной техники и личного состава, отметил Романенко
Железные дороги – ключевой инструмент перевозки военной техники и личного состава, отметил Романенко
Фото: Юрий Романенко / Facebook

В "Укрзалізниці" объявлен тендер на консалтинговые услуги по реформированию пассажирских перевозок, причем прописан он так, что выиграть его может только немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn, который занимался реформированием "Российских железных дорог". Об этом 24 января на своей странице в Facebook сообщил шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

"У них есть техническая документация. В качестве консультантов они используют русских или белорусов. Эти консультанты получают доступ ко всей информации "Укрзалізниці": графики движения поездов, ремонтов, закупки топлива, подвижного состава и так далее", – отметил он.

Романенко считает, что в условиях, когда Россия угрожает напасть на Украину, а железные дороги являются ключевым инструментом перевозки военной техники и личного состава в России и в Украине, реализация подобного плана выглядит национальным предательством.

"Тем более с учетом позиции, которую Германия [заняла] относительно России и Украины. Правоохранительные органы, СБУ и Офис президента должны обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию", – заключил журналист.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/5050372524984438

Контекст:

В конце августа 2021 года "Укрзалізниця" подписала договор с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор ФРГ), о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В Министерстве инфраструктуры сообщали, что на первом этапе, который пройдет до конца 2021 года, компания поможет "Укрзалізниці" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление, разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.

"При его успешном внедрении на втором этапе "Укрзалізниця" привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году", – говорилось в сообщении.

9 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что план передать пассажирские перевозки АО "Укрзалізниця" в управление Deutsche Bahn со следующего года остается в силе.

10 ноября Deutsche Bahn заявил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с "Укрзалізницей" с 2022 года. 

Теги: Россия, Германия, Украина, Укрзалізниця, железная дорога, тендер, Юрий Романенко, Deutsche Bahn, пассажиры
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