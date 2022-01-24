Романенко: Deutsche Bahn может передать России данные об "Укрзалізниці"

"У них есть техническая документация. В качестве консультантов они используют русских или белорусов. Эти консультанты получают доступ ко всей информации "Укрзалізниці": графики движения поездов, ремонтов, закупки топлива, подвижного состава и так далее", – отметил он.
Романенко считает, что в условиях, когда Россия угрожает напасть на Украину, а железные дороги являются ключевым инструментом перевозки военной техники и личного состава в России и в Украине, реализация подобного плана выглядит национальным предательством.
"Тем более с учетом позиции, которую Германия [заняла] относительно России и Украины. Правоохранительные органы, СБУ и Офис президента должны обратить самое пристальное внимание на эту ситуацию", – заключил журналист.
В конце августа 2021 года "Укрзалізниця" подписала договор с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор ФРГ), о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В Министерстве инфраструктуры сообщали, что на первом этапе, который пройдет до конца 2021 года, компания поможет "Укрзалізниці" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление, разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.
"При его успешном внедрении на втором этапе "Укрзалізниця" привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году", – говорилось в сообщении.
9 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что план передать пассажирские перевозки АО "Укрзалізниця" в управление Deutsche Bahn со следующего года остается в силе.
10 ноября Deutsche Bahn заявил о планах дальнейшего расширения сотрудничества с "Укрзалізницей" с 2022 года.