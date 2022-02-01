Министр инфраструктуры Украины и представители Еврокомиссии обсудили совместные транспортные проекты

Стороны также обсудили интеграцию Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), развитие инфраструктуры востока и юга страны и имплементацию Соглашения о совместном авиационном пространстве (САП) между Украиной и ЕС.

МИУ совместно с ЕС работает над включением в региональные карты TEN-T автодороги Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину и рек Днепр и Южный Буг, отметили в министерстве. Украина выразила готовность подписать необходимое для включения в TEN-T Соглашение о намерениях на высоком уровне.

Стороны согласовали дорожную карту имплементации САП, сейчас МИУ работает над ратификацией Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС, соотвествующий проект закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"ЕС является нашим ключевым партнером, и мы благодарны Еврокомиссии за содействие реформам отрасли, финансовую поддержку значимых инфраструктурных проектов. Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, ведь это необходимое условие для развития регионов, единства страны и ее интеграции в европейскую транспортную сеть", – отметил Кубраков.