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Министр инфраструктуры Украины и представители Еврокомиссии обсудили совместные транспортные проекты

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Встреча прошла в онлайн-формате
Встреча прошла в онлайн-формате
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел онлайн-встречу с представителями Еврокомиссии, сообщила 31 января в Facebook пресс-служба ведомства. Темами встречи стали стимулирование развития электрического транспорта в Украине в рамках "Европейского зеленого курса", корпоративная реформа "Укрзалізниці" и обновление железнодорожной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Стороны также обсудили интеграцию Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), развитие инфраструктуры востока и юга страны и имплементацию Соглашения о совместном авиационном пространстве (САП) между Украиной и ЕС.

МИУ совместно с ЕС работает над включением в региональные карты TEN-T автодороги Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск через Долину и рек Днепр и Южный Буг, отметили в министерстве. Украина выразила готовность подписать необходимое для включения в TEN-T Соглашение о намерениях на высоком уровне.

Стороны согласовали дорожную карту имплементации САП, сейчас МИУ работает над ратификацией Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС, соотвествующий проект закона ожидает передачи на рассмотрение Верховной Рады, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"ЕС является нашим ключевым партнером, и мы благодарны Еврокомиссии за содействие реформам отрасли, финансовую поддержку значимых инфраструктурных проектов. Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, ведь это необходимое условие для развития регионов, единства страны и ее интеграции в европейскую транспортную сеть", – отметил Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/302859791882209

Теги: транспорт, инвестиции, Еврокомиссия, Укрзалізниця, реформы, Министерство инфраструктуры, строительство, инфраструктура, Александр Кубраков, Большое строительство, ЕС
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