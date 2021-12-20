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В Украине при поддержке Дании будут строить многоцелевые суда – Министерство инфраструктуры

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Суда будут проектировать датские компании, производство будет находиться в Украине
Суда будут проектировать датские компании, производство будет находиться в Украине
Фото: depositphotos.com

18 декабря Министерство инфраструктуры Украины и министерство обороны Дании подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется строительство многоцелевых судов. Об этом пресс-служба Мининфраструктуры сообщила в Facebook.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного агентства. Суда будут проектировать датские компании, производство будет находиться в Украине.

"Украина имеет большой потенциал для развития судостроения – это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное – судостроительные мощности. Будущие украино-датские суда будут строиться на заводе в Украине с использованием передового опыта проектирования датских партнеров, а также современного оборудования", – сказал глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Первое судно MPV80 в рамках украинско-датского проекта планируют построить к 2024 году.

"Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей", – отметили в релизе.

В пресс-службе добавили, что правительство Украины начинает программу восстановления украинского судо- и машиностроения. Речь идет о строительстве в ближайшие пять лет морских и речных судов, вагонов, самолетов.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4820907071291445

Теги: Украина, Министерство инфраструктуры, строительство, машиностроение, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, сотрудничество, Александр Кубраков
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