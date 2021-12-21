Кубраков: "Укрзалізниця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью

Александр Кубраков: Даже первых недель в должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Укрзалізниця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью, говорится в отчете ВСК по вопросам "Укрзалізниці". За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большого строительства" на железной дороге. Электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на юге и востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты. В конце мая народные депутаты Украины назначили меня министром инфраструктуры. Даже первых недель в должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога. Последней каплей стало известие об уплате менеджментом "Укрзалізниці" долгов "Сбербанка России" в полном объеме, без обжалований в суде, без существенных торгов или реструктуризации", – написал Кубраков.

Он напомнил, что тогда решением СНБО был введен антикризисный штаб на базе министерства для того, чтобы предотвратить катастрофу.

"Три ключевых решения предотвратили дефолт и остановку стратегической государственной компании:

Устранение компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для "Укрзалізниця" были завышены. Благодаря решению правительства "Укрзалізниця" получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – "Энергоатома". Первый заключенный контракт по новым правилам позволил "Укрзалізниці" сэкономить более 4 млрд грн.

Повышение тарифов на грузовые перевозки. Исторически самая большая ставка повышения позволила "Укрзалізниці" получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 – в следующем. Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает: повышение тарифов необходимо для того, чтобы "Укрзалізниця" имела ресурсы на восстановление. Почти половина железных дорог имеет просроченные ремонтные сроки, средний возраст грузовых вагонов – 29 лет. Без капитальных инвестиций железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии и не нужной ни бизнесу, ни государству.

Следование принципам OECD и корпоративному управлению. Реформа корпоративного управления является ключом к системной и слаженной работе стратегической государственной компании. Как менеджмент компании, так и наблюдательный совет должны состоять из профессионалов, работающих по определенным КРІ, политически независимых и ставящих интересы компании и государства превыше всего", – перечислил министр.

Кубраков отметил, что с окончанием срока полномочий предыдущего состава наблюдательного совета был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур.

"Уже в ближайшее время ожидаю начала полноценного наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления. "Укрзалізницю" удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент системного обновления – как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", – подытожил министр инфраструктуры Украины.