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Кубраков: "Укрзалізниця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью

Александр Кубраков: Даже первых недель в должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога
Александр Кубраков: Даже первых недель в должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Укрзалізницю" удалось остановить "в шаге от пропасти" и даже заложить фундамент для системного обновления как инфраструктуры, так и подвижного состава, заявил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Укрзалізниця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью, говорится в отчете ВСК по вопросам "Укрзалізниці". За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большого строительства" на железной дороге. Электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на юге и востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты. В конце мая народные депутаты Украины назначили меня министром инфраструктуры. Даже первых недель в должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога. Последней каплей стало известие об уплате менеджментом "Укрзалізниці" долгов "Сбербанка России" в полном объеме, без обжалований в суде, без существенных торгов или реструктуризации", – написал Кубраков. 

Он напомнил, что тогда решением СНБО был введен антикризисный штаб на базе министерства для того, чтобы предотвратить катастрофу.

"Три ключевых решения предотвратили дефолт и остановку стратегической государственной компании:

  1. Устранение компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для "Укрзалізниця" были завышены. Благодаря решению правительства "Укрзалізниця" получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – "Энергоатома". Первый заключенный контракт по новым правилам позволил "Укрзалізниці" сэкономить более 4 млрд грн.
     
  2. Повышение тарифов на грузовые перевозки. Исторически самая большая ставка повышения позволила "Укрзалізниці" получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 – в следующем. Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает: повышение тарифов необходимо для того, чтобы "Укрзалізниця" имела ресурсы на восстановление. Почти половина железных дорог имеет просроченные ремонтные сроки, средний возраст грузовых вагонов – 29 лет. Без капитальных инвестиций железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии и не нужной ни бизнесу, ни государству.
     
  3. Следование принципам OECD и корпоративному управлению. Реформа корпоративного управления является ключом к системной и слаженной работе стратегической государственной компании. Как менеджмент компании, так и наблюдательный совет должны состоять из профессионалов, работающих по определенным КРІ, политически независимых и ставящих интересы компании и государства превыше всего", – перечислил министр.

Кубраков отметил, что с окончанием срока полномочий предыдущего состава наблюдательного совета был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур.

"Уже в ближайшее время ожидаю начала полноценного наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления. "Укрзалізницю" удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент системного обновления – как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", – подытожил министр инфраструктуры Украины.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2017495951755323

Контекст:

По данным "Укрзалізниці", за 10 месяцев компания получила 113,5 млн грн чистой прибыли. По итогам такого же периода 2020 года она несла убытки в размере почти 12 млрд грн.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, железная дорога, кризис, прибыль, поезда, убытки, перевозки, реформа, инфраструктура, Александр Кубраков
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