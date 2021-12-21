Кубраков: "Укрзалізниця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью

"Укрзалізниця" могла получить 8 млрд грн убытка, но завершает год с прибылью, говорится в отчете ВСК по вопросам "Укрзалізниці". За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большого строительства" на железной дороге. Электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на юге и востоке, проектируются станции Киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты. В конце мая народные депутаты Украины назначили меня министром инфраструктуры. Даже первых недель в должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога. Последней каплей стало известие об уплате менеджментом "Укрзалізниці" долгов "Сбербанка России" в полном объеме, без обжалований в суде, без существенных торгов или реструктуризации", – написал Кубраков.
Он напомнил, что тогда решением СНБО был введен антикризисный штаб на базе министерства для того, чтобы предотвратить катастрофу.
"Три ключевых решения предотвратили дефолт и остановку стратегической государственной компании:
Кубраков отметил, что с окончанием срока полномочий предыдущего состава наблюдательного совета был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур.
"Уже в ближайшее время ожидаю начала полноценного наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления. "Укрзалізницю" удалось остановить в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент системного обновления – как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", – подытожил министр инфраструктуры Украины.
По данным "Укрзалізниці", за 10 месяцев компания получила 113,5 млн грн чистой прибыли. По итогам такого же периода 2020 года она несла убытки в размере почти 12 млрд грн.