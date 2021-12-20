ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На "Укрзалізниці" необходимо прекратить "кадровое шараханье" – Центр транспортных стратегий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укрзалізниця" публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству
Фото: epravda.com.ua

На "Укрзалізниці" нужно прекратить "кадровое шараханье" и обеспечить стабильность, заявил директор независимого информационно-консалтингового Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя порталу "Дело" инициативу главы временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке и оценке состояния “Укрзалізниці”, народного депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной обратиться к Кабмину с требованием расторгнуть контракт с главой правления компании Александром Камышиным.

"За последние два года шесть раз изменялось правление компании – гораздо больше, чем любой другой субъект. Для того, чтобы навести порядок в компании, нужна комплексная планомерная работа, и эту планомерную работу можно создавать в определенные периоды времени. Те горизонты планирования, которые использовались, на месяц-два-три, они не показывают абсолютно никакого результата, и вместо какой-то ответственности правления они, наоборот, порождают коллективную безответственность", – убежден Вовк.

По его словам, нужно отделить политику от экономических результатов. Эксперт считает, что власти нужно заниматься тем, чтобы вывести компанию из кризиса. Он также указал на несовершенство текущего законодательства и затягивание с принятием ключевых для отрасли законов, одним из которых считает профильный закон о железной дороге. Среди позитивных тенденций последних месяцев, которые отмечает эксперт – подготовка финансового плана "Укрзалізниці" на следующий год, который сейчас проходит оформление.

"Раньше это было, как минимум, весной, из-за чего финплан принимался где-то в середине года. Учитывая все процедуры, связанные с госзакупками и т.д., выходило так, что банально не было времени, чтобы делать программу капитальных инвестиций и осваивать средства, которые даже заложены в плане. Это безусловный позитив", – заявил он.

Контекст:

Кабинет Министров Украины постановлением №1101 от 25 октября 2021 года утвердил новый состав правления АО "Укрзалізниця". Согласно постановлению, главой правления компании назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, кризис, Сергей Вовк, законодательство, финансы, Юлия Гришина, Александр Камышин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (92786)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (36577)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (31671)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (23706)
5
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17871)
6
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (17179)
7
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (14030)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (13898)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS