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Кубраков: Украина наконец-то начинает процесс присоединения к международным конвенциям и уменьшает бюрократическое давление на моряков

На прошлой неделе был объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, отметил министр инфраструктуры Украины
На прошлой неделе был объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, отметил министр инфраструктуры Украины
Фото: infoindustria.com.ua

В Украине тестирование моряков полностью переведут на международную систему Crew Evaluation System 6.0., эксперимент начался в 2021 году. Об этом заявил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили одну из крупнейших незаконных схем в сфере государственных услуг – оформление разрешительных документов украинских моряков. По информации экспертов, она ежегодно приносила ее организаторам до $150 млн, – сообщил он. – При участии чиновников Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности они требовали $3–8 тыс. Эта схема функционировала очень долго. По оценкам СБУ, государственный реестр документов моряков окончательно попал в руки частных лиц еще в конце 2019-го – начале 2020 года. Это была огромная структурированная база данных, собиравшаяся годами. Понятно, что одной из главных задач государства было не допустить уничтожения этих данных". 

Кубраков напомнил, что в августе прошлого года СБУ нашла дата-центр, где размещались серверы с реестром, но данные были "в максимально дезорганизованном состоянии". В итоге реестр удалось вернуть государству, однако работать с хранившейся в нем информацией было фактически невозможно. Поэтому Министерство инфраструктуры вместе с Минцифры и проектом USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" начало восстанавливать реестр и создавать новый информационный продукт для его ведения.

"На прошлой неделе уже объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале "Дія". Сейчас, с ноября прошлого года, возобновлено функционирование ключевых информационных систем на базе Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Надо понимать, что речь идет о временных мерах – ведь невозможно заставить работать эффективно инструменты, разрабатывавшиеся пять лет под коррупционные интересы. Поэтому наша команда выбрала системное решение – полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков. Такие проекты не реализуются за один или два месяца. Однако понятно, что пока идет разработка новых решений, недореформированная система не способна удовлетворить ни наши нужды, ни потребности моряков", – подчеркнул Кубраков.

В этих условиях и в связи с пандемией министерство продлило срок действия ранее выданных документов моряков до июля 2022 года, а также ввело экспериментальный проект по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0, отметил министр.

"Напомню, что это то решение, которое предложил рынок, и мы с радостью его поддержали. Первое тестирование в CES 6.0 прошло еще в ноябре прошлого года. В настоящее время имеем 126 сданных экзаменов, из которых 77 сданы успешно. Мы видим, что спрос здесь еще невелик, однако я уверен, что ни у кого не возникает сомнений в прозрачности и адекватности этого инструмента. В будущем планируем постепенно полностью перевести тестирование моряков в эту систему. Но для этого все должны быть готовы сдавать экзамены на английском языке, как этого требует владелец продукта", – заявил глава министерства.

Он добавил, что Рада приняла законопроект №3944, которым отменила обязательную периодическую аттестацию моряков в случае, если у них есть непрерывный стаж работы на судах. По этой норме 120 моряков уже получили протоколы государственных квалификационных комиссий и в ближайшее время будут выданы соответствующие свидетельства, еще около 200 аналогичных заявлений будут проработаны до конца января.

"Украина наконец-то начинает процесс присоединения к международным конвенциям и уменьшает бюрократическое давление на моряков. И, конечно же, мы очень ждем от народных депутатов соблюдения обещания о проведении отдельного “морского дня” в стенах парламента для принятия дополнительных долгожданных решений. Наш план – максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски. Я понимаю, что сейчас сделано недостаточно, все ждали мнимых быстрых решений – однако реальные изменения есть, они ощутимы. Системная коррупция уходит в прошлое. И еще раз призываю всех причастных немедленно обращаться в правоохранительные органы в случае выявления фактов коррупции", – заявил Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2037834163054835

Контекст:

Реестр документов моряков решили обновить после того, как СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц. Злоумышленники использовали реестр, чтобы требовать взятки у моряков, проходивших переаттестацию. Ежегодно они зарабатывали на этом $150 млн.

3 августа 2021 года СБУ сообщила, что завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины.

Действиям СБУ предшествовало расследование журналистов Bihus.info, которые в марте выяснили, что от моряков требовали от $2 тыс. до $10 тыс. взятки за успешное прохождение переаттестации. Если моряки отказывались платить, им создавали трудности в подаче документов и "заваливали" во время прохождения компьютерного теста.

29 июня 2021 года Верховная Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет. Теперь для подтверждения компетентности моряка определены новые условия: пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.

Теги: СБУ, коррупция, Министерство инфраструктуры, моряки, Министерство инфраструктуры Украины, экзамен, диджитализация, Александр Кубраков, эксперимент, тестирование, Минцифры
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