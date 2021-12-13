В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, одно перевернулось

Менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен сообщил, что перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе – в Великобритании. Как и из-за чего произошло столкновение, в администрации пока не знают.

Спасательной операцией на море руководит Морская администрация Швеции, в ней участвуют спасательные службы Швеции и Дании. Операция с участием вертолетов длилась всю ночь, но пропавших людей не нашли. Днем к поискам планируют привлечь также водолазов.

Как сообщила береговая охрана Швеции, ее сотрудники вместе с Морским спасательным обществом утром отбуксировали перевернувшееся судно на мель.

Параллельно береговая охрана проводит операцию по спасению окружающей среды, чтобы предотвратить попадание нефти или других вредных веществ в море. В настоящее время признаков утечки масла или разлива нефти нет.

Береговая охрана под контролем прокуратуры ведет предварительное расследование по факту грубой халатности в морском судоходстве. По словам руководителя расследования Джонатана Толина, есть подозрение в "сильном опьянении на море".

По сообщению шведского радио, несколько человек были задержаны после столкновения судов между Борнхольмом и Истадом прошлой ночью.