ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Все хотят и дальше работать в море". Спасенные у берегов Турции украинские моряки поблагодарили Морскую администрацию

Все моряки, которые выжили в кораблекрушении 17 января, с воодушевлением восприняли желание Морской администрации им помочь в восстановлении документов и других насущных вопросах, рассказал и.о. главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков.

 
|
Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей спасенных моряков
Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей спасенных моряков
Фото: odf.od.ua

Украинские моряки, спасенные с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, получат помощь в восстановлении новых морских документов, об этом им сообщил на встрече и.о. главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков. Он отметил, что Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей, пишет портал Odessa de facto

"Меня поразило то, что все моряки хотят и дальше работать в море и с воодушевлением восприняли желание Морской администрации им помочь. Мы не обещаем золотые горы, но уверяем, что и мы, и Министерство инфраструктуры будем максимально помогать в решении их вопросов", – сказал Глазков.

Издание отмечает, что без морских документов, которые подтверждают личность и подготовку для работы на судне, никто не может выйти в море. 

Моряки поблагодарили за участие в их судьбах консульскую службу посольства Украины в Турции и Морскую администрацию, которые сделали все для скорейшего их возвращения в Украину к своим семьям, пишет портал. Глава Морской администрации поблагодарил береговую охрану Турции, которая в шторм спасала украинских моряков.

ВИДЕО
TВидео: Katerina Chernobroff / YouTube

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами. Таким образом, ненайденными остаются трое членов экипажа, все они – граждане Украины.

Теги: зарплата, помощь, страхование, шторм, кораблекрушение, документы, Морская администрация, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Каменских сообщила о смерти отца
Каменских сообщила о смерти отца
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Верещук отметила 17-летие сына
Верещук отметила 17-летие сына
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS