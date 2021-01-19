Крушение судна Arvin в Турции. Спасатели нашли тела двух украинцев

Украинцы, которых спасли после крушения сухогруза Arvin, находятся в гостинице, они 19 января отправятся в Анкару, а затем – в Украину, сообщил глава консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык.

В Турции спасатели достали из воды тела двух украинцев, погибших при крушении судна Arvin, их опознали. Об этом глава консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык сообщил "Укринформу".

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут", – сказал он.

Дипломат уточнил, что из-за сложных погодных условий тела погибших было сложно достать из воды.

"Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы", – добавил он.

Украинских моряков, которых спасли 18 января, уже выписали из больницы, сейчас они находятся в гостинице, они обеспечены всем необходимым, рассказал Билык. Сегодня они отправятся в Анкару, а оттуда – в Украину, сообщил дипломат.

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды.