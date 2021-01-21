ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Судьба трех украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна остается неизвестной – ГСЧС Украины

По состоянию на утро 21 января в Турции продолжаются поиски трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сухогруз Arvin, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января
Сухогруз Arvin, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января
Фото: depositphotos.com (архив)

По состоянию на утро 21 января судьба трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin остается неизвестной. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 21 января судьба трех украинских моряков остается неизвестной. Поиски продолжаются", – сообщили в ведомстве.

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами.

Таким образом, ненайденными остаются трое членов экипажа, все они граждане Украины.

Теги: Украина, Турция, ГСЧС, спасатели, кораблекрушение, моряки, погибшие, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк: Передо мной мужик описался
  Никитюк: Передо мной мужик описался G
Дмитрий ГОРДОН
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее в злоупотреблении алкоголем
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце G
Дмитрий ГОРДОН
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Никитюк: Учу китайский язык
  Никитюк: Учу китайский язык G
Дмитрий ГОРДОН
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира G
Дмитрий ГОРДОН
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS