Судьба трех украинских моряков с затонувшего у берегов Турции судна остается неизвестной – ГСЧС Украины

По состоянию на утро 21 января в Турции продолжаются поиски трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Сухогруз Arvin, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января Фото: depositphotos.com (архив)

По состоянию на утро 21 января судьба трех членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin остается неизвестной. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 21 января судьба трех украинских моряков остается неизвестной. Поиски продолжаются", – сообщили в ведомстве.