У берегов Стамбула из-за непогоды затонул корабль

Канат корабля порвался из-за сильного ветра, в связи с чем судно развернуло к берегу, где оно ударилось о камни, получило пробоину, набрало воду и затонуло.

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Контекст:

29 ноября в Стамбуле ураганный ветер срывал крыши и части фасадов со зданий, аэропорт не принимал самолеты, также сообщалось о погибших и пострадавших.

В январе 2021 года у побережья Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами.