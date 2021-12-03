Зеленский подписал указ о возрождении научного флота

В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота:

Кабмин должен обеспечить ежегодное информирование президента Украины о ходе реализации мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

29 октября Зеленский сообщил, что поставил Министерству образования и науки задачу разработать программу возрождения научно-исследовательского флота на 5–10 лет.

Контекст:

Украина в 2021 году получила ледокол James Clark Ross и научное судно Belgica. В Украине они получили новые имена – "Ноосфера" и "Борис Александров".

Ледокол "Ноосфера" – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в Национальном антарктическом научном центре.

Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор НАНЦ Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно заплатили за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

21 октября в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, его Украине бесплатно передала Бельгия. Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. В частности, имеет высокоточный эхолот. В Украине судно, уже под именем "Борис Александров", начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.