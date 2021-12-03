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Зеленский подписал указ о возрождении научного флота

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Зеленский поручил заняться строительством новых судов на украинских предприятиях и причалов для них
Зеленский поручил заняться строительством новых судов на украинских предприятиях и причалов для них
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил Кабинету Министров в трехмесячный срок разработать и утвердить план мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота Украины. Указ №617/2021 опубликован на сайте главы государства.

В документе выделены следующие шаги по развитию научного флота:

  • определение приоритетных направлений развития морских научных исследований и экологического мониторинга морей, участия Украины в проведении полярных исследований;
  • определение приоритетных направлений развития морских и полярных научных исследований
  • пересмотр программы исследований в Антарктиде на 2011–2023 годы с учетом возможностей судна "Ноосфера";
  • анализ деятельности и научных учреждений в области морских исследований;
  • восстановление и строительство зданий для размещения лабораторий в 2022–2023 годах;
  • инвентаризация государственных научно-исследовательских судов; ремонт и ввод в эксплуатацию кораблей, пригодных к восстановлению;
  • развитие инфраструктуры, в том числе причалов для научно-исследовательского флота;
  • строительство судов на украинских предприятиях в 2022–2030 годах;
  • повышение зарплаты и соцстандартов для моряков;
  • пересмотр зарплаты и социальной защиты ученых-полярников;
  • привлечение молодых специалистов, студентов к практике в море на учебных и научно-исследовательских судах;
  • финансирование экологического мониторинга состояния омывающих Украину морей с использованием судна "Борис Александров";
  • ввод в эксплуатацию научно-исследовательского судна "Владимир Паршин". 

Кабмин должен обеспечить ежегодное информирование президента Украины о ходе реализации мер по восстановлению и развитию морских научных исследований и научно-исследовательского флота.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

29 октября Зеленский сообщил, что поставил Министерству образования и науки задачу разработать программу возрождения научно-исследовательского флота на 5–10 лет.

Контекст:

Украина в 2021 году получила ледокол James Clark Ross и научное судно Belgica. В Украине они получили новые имена – "Ноосфера" и "Борис Александров".

Ледокол "Ноосфера" – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в Национальном антарктическом научном центре.

Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор НАНЦ Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно заплатили за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

21 октября в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, его Украине бесплатно передала БельгияСудно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. В частности, имеет высокоточный эхолот. В Украине судно, уже под именем "Борис Александров", начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

Теги: Антарктида, флот, ученые, строительство, экспедиция, Владимир Зеленский, моряки, корабли, полярники, море
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