Больше не James Clark Ross. Стало известно новое имя украинского ледокола

Купленный у Великобритании ледокол James Clark Ross получил название "Ноосфера", а переданное Бельгией судно Belgica – "Борис Александров" (по имени директора Института морской биологии НАН Украины, погибшего при пожаре в 2019 году).
Название "Ноосфера" было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.
Присутствовавший на церемонии президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать в ближайшие годы научно-исследовательский флот из 36 кораблей, включая 12 океанских судов ледового класса. Часть из них закупят, а часть – построят сами.
Президент взошел на борт "Ноосферы", чтобы оттуда выйти на связь с учеными, работающими на полярной станции "Академик Вернадский".
James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.
Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.
7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директора НАНЦ Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно придется платить за доставку ледокола и его дооборудование. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.
19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.
21 октября в Одессу прибыло научно-исследовательское судно Belgica, его Украине передала Бельгия. Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот. В Украине Belgica после получения нового имени будет действовать в Черном и Азовском морях.