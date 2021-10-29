Больше не James Clark Ross. Стало известно новое имя украинского ледокола

Купленный у Великобритании ледокол James Clark Ross получил название "Ноосфера", а переданное Бельгией судно Belgica – "Борис Александров" (по имени директора Института морской биологии НАН Украины, погибшего при пожаре в 2019 году).

Название "Ноосфера" было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

Фото: dumskaya.net

Присутствовавший на церемонии президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать в ближайшие годы научно-исследовательский флот из 36 кораблей, включая 12 океанских судов ледового класса. Часть из них закупят, а часть – построят сами.

Президент взошел на борт "Ноосферы", чтобы оттуда выйти на связь с учеными, работающими на полярной станции "Академик Вернадский".