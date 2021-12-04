В Турцию прибыло судно, в каюте которого три дня лежал мертвый украинский моряк – юрист

Члены экипажа рассказали, что судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в Стамбуле Фото: marinetraffic.com

По его словам, о ситуации ему 3 декабря сообщили члены экипажа грузового судна Thor (IMO 9291418, флаг Маршалловых Островов).

"Моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении. В таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", – заявил юрист.

По его информации, вечером пятницы, 3 декабря, когда судно стояло на рейде в стамбульском порту, разлагающееся тело все еще находилось в каюте. Предполагается, что умершего доставят в Украину самолетом, но, как пояснил юрист, для оформления документов нужно время.

Он рассказал, что члены команды находятся в стрессовом состоянии.

"Люди возмущены, некоторые подавлены… Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах", – отметил юрист.