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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Турцию прибыло судно, в каюте которого три дня лежал мертвый украинский моряк – юрист

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Члены экипажа рассказали, что судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в Стамбуле
Члены экипажа рассказали, что судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в Стамбуле
Фото: marinetraffic.com

В Турцию из Одессы прибыло судно, на борту которого трое суток находился мертвый украинский моряк, причем тело уже начало разлагаться, сообщил морской юрист Николай Гольбин. Об этом он рассказал УНИАН.

По его словам, о ситуации ему 3 декабря сообщили члены экипажа грузового судна Thor (IMO 9291418, флаг Маршалловых Островов).

"Моряк три дня и три ночи находится в сидячем положении. В таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", – заявил юрист.

По его информации, вечером пятницы, 3 декабря, когда судно стояло на рейде в стамбульском порту, разлагающееся тело все еще находилось в каюте. Предполагается, что умершего доставят в Украину самолетом, но, как пояснил юрист, для оформления документов нужно время.

Он рассказал, что члены команды находятся в стрессовом состоянии.

"Люди возмущены, некоторые подавлены… Помимо морально-этического вопроса, имеет место вопрос эпидбезопасности. Ведь причины смерти человека пока неизвестны. Тело не поместили в холодильное оборудование, оно в обычной каюте. На судне жуткий запах", – отметил юрист.

Теги: Одесса, Турция, смерть, корабль, Стамбул, судно, моряки
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