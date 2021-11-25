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Вместо значительных заработков получили сроки заключения в ЕС. Житель Херсона вербовал украинских моряков – МВД

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За каждого завербованного украинца он получал по $2 тыc.
За каждого завербованного украинца он получал по $2 тыc.
Фото: mvs.gov.ua

Сотрудники Одесского пограничного отряда прекратили деятельность международного канала торговли людьми. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Злоумышленник вербовал находившихся в затруднительном положении украинских моряков, у которых были проблемы с документами. Он обещал устроить украинцев на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.

"Местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались турами для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве. Большинство украинских моряков вместо значительных заработков получили большие сроки заключения в странах ЕС", – заявили в МВД.

Правоохранители добавили, что часть мигрантов погибла в Средиземном море.

Канал торговли людьми организовал уроженец Херсона вместе с сообщниками из-за границы. За каждого завербованного украинца он получал по $2 тыc.

Факты вербовки правоохранители задокументировали, злоумышленник задержан – ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

За время независимости Украины 260 тыс. граждан страны стали жертвами торговли людьми. Об этом 26 октября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, "борьба с этим позорным явлением" должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.

Почти 7,5 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе почти 6 тыс. – в Российской Федерации. Об этом 10 ноября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Теги: МВД, Украина, Одесса, Херсон, плавание, торговля людьми, жертвы, правоохранители, мигранты, моряки, нелегалы
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