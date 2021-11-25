Вместо значительных заработков получили сроки заключения в ЕС. Житель Херсона вербовал украинских моряков – МВД

За каждого завербованного украинца он получал по $2 тыc. Фото: mvs.gov.ua

Злоумышленник вербовал находившихся в затруднительном положении украинских моряков, у которых были проблемы с документами. Он обещал устроить украинцев на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.

"Местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались турами для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве. Большинство украинских моряков вместо значительных заработков получили большие сроки заключения в странах ЕС", – заявили в МВД.

Правоохранители добавили, что часть мигрантов погибла в Средиземном море.

Канал торговли людьми организовал уроженец Херсона вместе с сообщниками из-за границы. За каждого завербованного украинца он получал по $2 тыc.

Факты вербовки правоохранители задокументировали, злоумышленник задержан – ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.