Вместо значительных заработков получили сроки заключения в ЕС. Житель Херсона вербовал украинских моряков – МВД

Злоумышленник вербовал находившихся в затруднительном положении украинских моряков, у которых были проблемы с документами. Он обещал устроить украинцев на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей.
"Местом работы этих моряков становились яхты, которые занимались турами для нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. Жертвами противоправной деятельности были не только моряки, но и другие граждане, не имевшие никаких навыков в судоходстве. Большинство украинских моряков вместо значительных заработков получили большие сроки заключения в странах ЕС", – заявили в МВД.
Правоохранители добавили, что часть мигрантов погибла в Средиземном море.
Канал торговли людьми организовал уроженец Херсона вместе с сообщниками из-за границы. За каждого завербованного украинца он получал по $2 тыc.
Факты вербовки правоохранители задокументировали, злоумышленник задержан – ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
За время независимости Украины 260 тыс. граждан страны стали жертвами торговли людьми. Об этом 26 октября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, "борьба с этим позорным явлением" должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.
Почти 7,5 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе почти 6 тыс. – в Российской Федерации. Об этом 10 ноября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.