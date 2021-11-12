В Украине на съемках телешоу задержали "сваху", которая устраивала фиктивные браки иностранцев с украинками

Следствие установило, что женщина 1969 года рождения вместе с сообщниками организовала преступную схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые намеревались попасть в Украину, но не имели для этого законных оснований. Цена такой услуги была 40 тыс. грн.

Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, выступавшая фиктивной женой, должна была получить $200, а сообщник, который искал потенциальных жен, – $50.

Организатора схемы задержали во время съемок одного из телепроектов. Источники "Украинской правды" говорят, что речь идет о шоу "Супермама" на канале СТБ. Женщину отправили в СИЗО.

Прокуратура Киева отмечает, что по месту жительства задержанной проводятся неотложные следственные действия. Ей готовятся сообщить о подозрении и избрать меру пресечения. Также устанавливаются другие участники преступной схемы.