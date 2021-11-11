Денисова сообщила, сколько украинцев отбывают наказание за границей

Денисова: По моей инициативе ведется работа по организации Международной платформы по защите прав лиц, пострадавших от торговли людьми Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Половина из них – жертвы торговли людьми, которые путем обмана или шантажа были вовлечены в перевозку или распространение наркотиков", – уточнила она.

По ее словам, на фоне вызовов, с которыми сталкивается Украина, одним из стратегических направлений деятельности омбудсмена является налаживание сотрудничества в сфере предотвращения торговли людьми с коллегами из других стран.

"Мы уже наладили сотрудничество по данному направлению с омбудсменами Израиля, Греции, Турции, Иордании, Польши, Чехии, Испании, Молдовы, Грузии, Белоруссии. По моей инициативе также ведется работа по организации Международной платформы по защите прав лиц, пострадавших от торговли людьми", – рассказала Денисова.