Денисова сообщила, сколько украинцев отбывают наказание за границей

"Половина из них – жертвы торговли людьми, которые путем обмана или шантажа были вовлечены в перевозку или распространение наркотиков", – уточнила она.
По ее словам, на фоне вызовов, с которыми сталкивается Украина, одним из стратегических направлений деятельности омбудсмена является налаживание сотрудничества в сфере предотвращения торговли людьми с коллегами из других стран.
"Мы уже наладили сотрудничество по данному направлению с омбудсменами Израиля, Греции, Турции, Иордании, Польши, Чехии, Испании, Молдовы, Грузии, Белоруссии. По моей инициативе также ведется работа по организации Международной платформы по защите прав лиц, пострадавших от торговли людьми", – рассказала Денисова.
За время независимости Украины 260 тыс. граждан страны стали жертвами торговли людьми. Об этом 26 октября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, "борьба с этим позорным явлением" должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.