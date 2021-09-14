На территории агропредприятия в трудовом рабстве удерживало 120 человек – прокуратура Киева

Троих подозреваемых взяли под стражу с альтернативой залога от 454 тыс. грн до 1 млн 360 тыс. грн., а еще двоих – 3,4 млн грн.

"Участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы вербовали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имевших постоянного места жительства, для работ на агропредприятии. Пострадавшим обещали зарплату от 3 тыс до 4тыс грн в месяц, бесплатное жилье и питание. Вместо этого людей расселяли в полуразвалившихся домах с абсолютно отсутствующими условиями для проживания и заставляли бесплатно работать по 12-16 часов в сутки на тяжелых работах. Также злоумышленники обманным путем отбирали у пострадавших мобильные телефоны и паспорта", – говорится в сообщении.

8 сентября правоохранители провели обыски на агропредприятии и в домах, где удерживали людей.

"На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены", – сообщили в прокуратуре.

Открыто уголовное произвосдтво по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми).