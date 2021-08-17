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В Киеве организованная группа продавала детей за границу под видом суррогатного материнства – Нацполиция Украины

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Фигурантам дела сообщили о подозрении
Фигурантам дела сообщили о подозрении
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители заявили о пресечении в Киеве схемы продажи детей за границу под видом суррогатного материнства. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В состав группы входило пять человек, в том числе – организатор, соорганизатор, два гражданина одной из стран Восточной Азии, а также врач-уролог. Злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое оказывало посреднические услуги в рамках программы суррогатного материнства", – говорится в сообщении.

По данным полиции, рекламу о своих услугах фигуранты размещали на интернет-платформах разных стран.

"Действовали злоумышленники по отработанной схеме: подыскивали женщин с уязвимым состоянием, которые за денежное вознаграждение от $300 до $1 тыс. соглашались на фиктивные браки с иностранцами. Врач, который входил в состав организованной преступной группы, оформлял фальшивые справки о противопоказаниях для планирования и вынашивания беременности "женами". Это становилось основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Поэтому "семейным парам" подыскивали суррогатных матерей. За вынашивание ребенка женщинам платили от $6 тыс. до $8 тыс", – говорится в сообщении.

После рождения ребенка мать оформляла доверенность на право вывоза отцом-иностранцем ребенка за границу.

"За услуги злоумышленников граждане другого государства платили около $70 тыс. Сейчас полицейские установили 16 фактов продажи детей. Во время проведения обысков правоохранители изъяли черновые записи. В них указана информация о еще 160 заказах от иностранцев", – сообщили в полиции.

Фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) и ч. 2. ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, полиция, торговля людьми, дети, суррогатное материнство
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