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260 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми – Венедиктова

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Венедиктова: Современные формы эксплуатации человека создают угрозу попадания в эту кабалу практически всех социальных групп населения
Венедиктова: Современные формы эксплуатации человека создают угрозу попадания в эту кабалу практически всех социальных групп населения
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

За время независимости Украины 260 тыс. граждан страны стали жертвами торговли людьми. Об этом 26 октября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время совещания с руководством правоохранительных органов, написала пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"В сегодняшних реалиях кажется довольно странным, что в ХХІ веке мы вынуждены говорить о торговле людьми не в историческом контексте, а в реальном времени. Однако современные формы эксплуатации человека и новые вызовы, с которыми столкнулось мировое сообщество, создают угрозу попадания в эту кабалу практически всех социальных групп населения", – отметила она.

По словам Венедиктовой, "борьба с этим позорным явлением" должна быть приоритетом для правоохранительных органов Украины и других государственных структур.

"В этом году деятельность правоохранителей активизирована и учтено 225 уголовных правонарушений по фактам торговли людьми, что почти на четверть больше, чем в прошлом. На 40% увеличилось количество лиц, которым сообщили о подозрении, и на треть – количество направленных в суд обвинительных актов", – подчеркнула генпрокурор.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/465379098310573

Теги: Украина, торговля людьми, правоохранители, Ирина Венедиктова
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